لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وأهاب بالمستثمرين إلى سرعة الاستثمار في الأراضي التي حصلوا عليها في أسرع وقت ممكن، موجها اللجنة العليا لرصد التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة بالرفع أولا بأول حيال ذلك.

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