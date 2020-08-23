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هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.
وأثنى "البلطان"، خلال مكالمة الفيديو التي أجراها مع "بانيغا"، على الأداء المميز للّاعب طيلة مشواره في البطولة، متمنيًا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع نادي الشباب، كما أعرب "بانيغا" عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.
هذا وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر المقبل.رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان
"البلطان" يهنئ "بانيغا" باللقب الأوروبي مع فريقه إشبيليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-23
هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.
وأثنى "البلطان"، خلال مكالمة الفيديو التي أجراها مع "بانيغا"، على الأداء المميز للّاعب طيلة مشواره في البطولة، متمنيًا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع نادي الشباب، كما أعرب "بانيغا" عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.
هذا وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر المقبل.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:37 PM
اللاعب أعرب عن تقديره للشبابيين على دعمه خلال البطولة
هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.
وأثنى "البلطان"، خلال مكالمة الفيديو التي أجراها مع "بانيغا"، على الأداء المميز للّاعب طيلة مشواره في البطولة، متمنيًا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع نادي الشباب، كما أعرب "بانيغا" عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.
هذا وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر المقبل.
، "البلطان" يهنئ "بانيغا" باللقب الأوروبي مع فريقه إشبيلية ،
المصدر : الخليج 365
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