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أصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات التي ينظمها وتنطلق رسمياً الأربعاء المقبل بمشاركة أكثر من 25 رامية.
وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أبوابه بعد غدٍ الثلاثاء للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات الـ 30 مترا و 18 مترا بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60 مترا قبل بداية المنافسات الأربعاء.
وأنهى الاتحاد السعودي للسهام تحت إشراف المدير التنفيذي بكر التويجري عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة وتطبيقها على الميدان استعداداً لاستقبال المشاركات في البطولة.الاتحاد السعودي للسهام
بمشاركة 25 رامية.. اتحاد السهام يُنظم بطولة المملكة للسيدات "الأربعاء"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-23
أصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات التي ينظمها وتنطلق رسمياً الأربعاء المقبل بمشاركة أكثر من 25 رامية.
وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أبوابه بعد غدٍ الثلاثاء للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات الـ 30 مترا و 18 مترا بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60 مترا قبل بداية المنافسات الأربعاء.
وأنهى الاتحاد السعودي للسهام تحت إشراف المدير التنفيذي بكر التويجري عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة وتطبيقها على الميدان استعداداً لاستقبال المشاركات في البطولة.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:09 PM
أنهى عملية التأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة
أصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات التي ينظمها وتنطلق رسمياً الأربعاء المقبل بمشاركة أكثر من 25 رامية.
وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أبوابه بعد غدٍ الثلاثاء للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات الـ 30 مترا و 18 مترا بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60 مترا قبل بداية المنافسات الأربعاء.
وأنهى الاتحاد السعودي للسهام تحت إشراف المدير التنفيذي بكر التويجري عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة وتطبيقها على الميدان استعداداً لاستقبال المشاركات في البطولة.
، بمشاركة 25 رامية.. اتحاد السهام يُنظم بطولة المملكة للسيدات "الأربعاء" ،
المصدر : الخليج 365
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