السعودية اليوم / وفد من فرع وزارة السياحية بالقصيم يزور موسم عنيزة للتمور



عنيزة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

زار وفد من فرع وزارة السياحة بمنطقة القصيم أمس، ساحة المزاد بالمدينة الغذائية مقر فعاليات موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع البلدية .

واطلع الوفد على مكونات موسم عنيزة للتمور شملت المختبر الصحي،ومنطقة توريد التمور وساحة التصدير، وجانب من المزادات اليومية ، كما اطلع الوفد على عرض مرئي للبرامج والفعاليات المصاحبة للمهرجان .

// انتهى //

18:07ت م

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