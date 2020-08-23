السعودية اليوم / افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة



‫ المدينة المنورة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

افتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بتجمع مستشفى المدينة المنورة اليوم قسم جراحة اليوم الواحد لجميع أقسام وتخصصات المستشفى، ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.

وأوضح المدير التنفيذي لتجمع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري أن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقّاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة ممثلة بصحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.

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17:50ت م

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