

الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية في العقد السادس من العمر، ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معظمهم من الجالية الأثيوبية، فيما تحتوي الشقة الأخرى على أكثر من (30,000) عبوة لأدوية ومستلزمات طبية ، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز (800,000) ريال و (26) جواز سفر أجنبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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17:37ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض تضبط شقتين سكنيتين يديرهما وافد يمني ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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