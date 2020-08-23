السعودية اليوم / مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تسلم أولياء أمور الطلاب الكتب الدراسية



الجبيل 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

بدأت الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة بقطاع التعليم العام- اليوم تسليم الكتب الدراسية لأولياء أمور الطلاب، وذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة التعليم العام بقطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور سعد بن عواض الحربي أن مدارس الهيئة الملكية بالجبيل أطلقت خدمة حجز موعد إلكتروني مسبق لتسلّم الكتب من المدارس، بهدف تحقيق التباعد الجسدي، والتأكد من الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وثمّن الدكتور الحربي حرص أولياء الأمور على الحضور لتسلّم الكتب الدراسية لأبنائهم، مما يعكس حرصهم على عودة الطلاب للدراسة مع الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء.

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17:23ت م

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