السعودية اليوم / السنغال تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 99 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفًا و940 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 269 حالة.

// انتهى //

17:16ت م

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داكار 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسسجلت السنغال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة في السنغال في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفًا و940 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 269 حالة.// انتهى //17:16ت م0129

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