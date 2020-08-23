السعودية اليوم / التوغو تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لومي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

سجلت التوغو خلال الساعات الـ 24 الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في التوغو في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1275 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 حالة.

// انتهى //

17:11ت م

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لومي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسسجلت التوغو خلال الساعات الـ 24 الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وزارة الصحة في التوغو في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1275 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 حالة.// انتهى //17:11ت م0127

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