السعودية | الموارد البشرية توضح حقيقة شاب الماجستير بائع الشاي..

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الموارد البشرية توضح حقيقة شاب الماجستير بائع الشاي.. والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:28 مساءً, 23 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.
واتضح وفقاً للسجلات الادارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف لـ 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في اي منها.
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