شكرا لقرائتكم خبر عن 539 جولة رقابية وتعقيم 858 موقعًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال جولاتها الرقابية أمس (539) جولة رقابية، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية و (البرتوكولات) والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أنه رصدت خلال الجولات (5) مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (6) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية ، كما رفعت (7440) طنا من النفايات، وأزالت (3656) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9553) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة ، في حين غُسّل وطُهّر وعُقّم (858) موقعاً، بمشاركة (472) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (155023) لتراً من المعقمات والمطهرات.

وبيّنت أن مركز البلاغات (940) استقبل يوم أمس (150) بلاغاً، تنوّعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وأعطال الإنارة، ومخالفات الأسواق، والحدائق، والأمن والسلامة، والمباني، كما استقبل أيضا (7) بلاغات فيما يخصّ المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمنت مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وازدحام داخل المنشأة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية مواصلة جهودها لتحقيق هدفها الرئيس من جميع أعمال البلدية في المدة الراهنة، التي تقوم باستحداثها أولاً بأول بما يتوافق مع مستجدّات الأوضاع الراهنة للوباء، الأمر الذي عدّته الأمانة مسؤوليتها لسلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية، وتسخير جميع طاقاتها البشرية ومعداتها للعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، والاشتراطات البلدية كافة.