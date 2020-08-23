شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: بائع الشاي بزي التخرج له 5 فرص وظيفية ولم يستمر فيها والان نبدء بالتفاصيل

قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" انه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

وأوضح الصندوق أنه وفقاً للسجلات الادارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، تبين أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف لـ 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في اي منها.