شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين يسرقان المطاعم والمحلات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة مكة، القبض على مواطنين إثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية ، و جرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

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