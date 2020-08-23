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وليد أبو خالد رئيسًا تنفيذيًا لشركة الصناعات العسكرية SAMI
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب قراراً بتعيين المهندس وليد أبو خالد رئيساً تنفيذياً للشركة.
مسيرة وليد أبو خالد
وكان المهندس وليد أبو خالد قد كُلف بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المدة السابقة، حيث أسهم في إثبات قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال.
ونوَّه المجلس بخبرة المهندس وليد أبو خالد الطويلة والمعروفة عالمياً في مجال الدفاع والصناعات العسكرية التي تمتد لنحو 30 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية عدة، أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة “نورثروب جرومان”، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الإستراتيجية في شركة (بي أيه إي سيستمز) في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
معلومات عن شركة SAMI
وتمنّى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) كل التوفيق والنجاح للمهندس وليد أبو خالد، مُعلِّقاً آمالاً كبيرة على قيادته للشركة في المرحلة المقبلة.
مما يذكر أن (SAMI) شركة وطنية تأسست في مايو 2017م، وتُعنى بتطوير الصناعات العسكرية ودعمها في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتؤدي دوراً رئيساً في دعم توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تطمح الشركة إلى أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.
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