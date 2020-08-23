طريقة استعادة كلمة السر في نظام نور

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يتزايد هذه الأيام معدل زيارات موقع نظام نور من أجل تحديث بيانات الطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لبدء العام الدراسي عن بعد لمدة 7 أسابيع وفق ما أعلنت وزارة التعليم قبل أيام.

ولأن البعض قد ينسى كلمة المرور واسم المستخدم للدخول على موقع نور نقدم فيما يلي خطوات استعادة كلمة السر :

خطوات استعادة بيانات نظام نور

الدخول على موقع نور عبر الرابط التالي (هنا).

الضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم.

إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به.

إدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرسال

يجب التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل الإرسال.

الانتقال إلى البريد الإلكتروني المُسجّل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.

تحديث بيانات الطلاب

وكانت المتحدث باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري شددت في وقت سابق على ضرورة تحديث الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لرقم الجوال في نظام نور؛ حتى تصل رسالة تحديث الحساب ويتم الدخول إلى منصة مدرستي.

وقالت الشهري في تغريدة لها عبر تويتر: حرصًا من وزارة التعليم على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا؛ نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في موقع نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب.

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