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2020-08-23 فيديو.. ضبط مواطنين تورطا بسرقة المطاعم والمحلات في مكة متابعات الخليج 365 - الرياض تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطنين اثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية. Advertisements وأفادت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.



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