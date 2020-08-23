شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو تعلن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي
يوفر آلية أسرع لمساندة اتخاذ قرارات فعالة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية اليوم، عن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي يدعم تحقيق أهداف الشركة، حيث يعمل التنظيم الجديد على إيجاد المزيد من القيمة المضافة للشركة، كما سيوفر آليةً أسرع لمساندة اتخاذ قرارات فعالة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق.
وسيتولّى النائب الأعلى للرئيس عبدالعزيز محمد القديمي، مسؤولية إدارة التنظيم الجديد للتطوير المؤسسي، الذي يرتبط إداريًا وبشكلٍ مباشر برئيس الشركة، ابتداءً من 13 سبتمبر 2020م.
أرامكو جاهزة دومًا للمستقبل
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر بهذه المناسبة: “إن أرامكو السعودية شركةٌ تعتز دومًا بمكانتها الرائدة، ونحن نسعى للمحافظة على هذه المكانة، وزيادة جاهزيتنا للمستقبل، وتوليد الفرص الجديدة للتكيّف مع المشهد العالمي سريع التطور، ولذا فإن التنظيم الإداري الجديد للتطوير المؤسسي سيعزز تركيز الشركة على تطوير فرص النمو والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة، من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل، وبما يزيد القيمة لمساهمينا، بإذن الله”.
استمرار التطوير المؤسسي
الجدير بالذكر أن إنشاء هذا التنظيم الإداري يمثّل امتدادًا لنموذج التطوير المؤسسي الحالي لأرامكو السعودية، إلا أنه أكثر تكاملًا وشمولية، وسيدعم جهود الشركة لترسيخ ريادتها ومرونتها وتنافسيتها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.