تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر منصة أبشر .. الرسوم وغرامات التأخر بالتجديد

تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر منصة أبشر من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية منذ أن أنشأت المنصة لتقديم خدماتها إلكترونيًا ضمن إطار خطة التحول الرقمي في المملكة بمختلف الخدمات الحكومية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وللتسهيل على المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات بأيسر الطرق وأقل جهد ووقت، وفي هذه المقالة سوف نستعرض رسوم التجديد إلكترونيًا ومتطلباته من شروط وما يترتب من غرامات نتيجة التأخر في التجديد في الموعد المحدد.

تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

طريقة التجديد الإلكتروني لرخصة القيادة عبر منصة أبشر والرسوم

أبشر منصة إلكترونية ومن خلالها يمكن الحصول على كافة الخدمات المتاحة إلكترونيًا، التي تقدمها وزارة الداخلية سواء للمواطن أو المقيم، ومنها الخدمات المرورية، وهذا يتطلب أن يكون هناك للمستفيد حساب مفعّل على منصة أبشر ، وأما الرسوم المتوجبة للتجديد فهي تتحدد وفقًا للمدة الزمنية للرخصة، واقصى فترة صلاحية هي 10 سنوات، واقلها عامين، والرسوم هي كما يلي:

قيمة رسوم التجديد للرخصة لمدة عامين: 80 ريال سعودي.

قيمة التجديد لرخصة القيادة لمدة خمس سنوات: 200 ريال سعودي.

قيمة رسوم التجديد للرخصة لمدة عشر سنوات : 400 ريال سعودي.

غرامات تأخير تجديد رخصة القيادة

تُطبق بحق المخالفين بعدم التجديد لرخصة القيادة المنتهية عقوبات تتمثل بفرض غرامات مالية تُضاف إلى قيمة رسوم التجديد وهي كما يلي:

غرامة وقدرها 40 ريال سعودي للتاخر في تجديد الرخصة لمدة عام.

غرامة وقدرها 80 ريال سعودي التأخير على الرخصة لمدة عامين.

غرامة وقدرها 200 ريال للتأخر في تجديد الرخصة مدة خمس أعوام.

غرامة وفدرها 400 ريال للتأخر في تجديد الرخصة المنتهية التي مدتها عشرة أعوام.

ووفقًا لنظام المرور المعمول به في المملكة يتم احتساب ترتب الغرامات على رحص القيادة المنتهية التاريخ بعد مرور 60 يوم عن انتهاء الموعد المحدد للتجديد، ويتم الاحتساب بعدد الأيام، وحدد نظام المرور مدة 3 سنوات يسمح خلالها التجديد مرة أخرى وبعد انتهاءهذه المدة تسقط الرخصة الحالية، وفي حال الرغبة الحصول على رخصة جديدة يُعامل طالبها معاملة من يستخرج الرخصة لأول مرة استخراج الرخصة لأول مرة ومنها اجتياز اختيار القيادة مرة أخرى.