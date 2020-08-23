محمد بن مسعود - الدمام - شملت المجمعات التعليمية والروضات والمراحل الدراسية الثلاثة اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني، حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها للعام الدراسي 1442هـ. وشملت حركة النقل وتجديد التكليف، قائدات لمجمعات تعليمية وروضات حكومية ومدارس الابتدائي والمتوسط والثانويات. Advertisements مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 05:57 PM شملت المجمعات التعليمية والروضات والمراحل الدراسية الثلاثة "الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف "الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني، حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها للعام الدراسي 1442هـ. وشملت حركة النقل وتجديد التكليف، قائدات لمجمعات تعليمية وروضات حكومية ومدارس الابتدائي والمتوسط والثانويات. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف ،

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