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محمد بن مسعود - الدمام - 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 05:31 PM
وفقًا للسجلات الإدارية والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.
واتضح وفقاً للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب الخليج 365 أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.
، صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية ،
المصدر : الخليج 365
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