شكرا لمتابعة خبر عن محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء بمحافظة جدة.
وجاء ذلك بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية: أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، لجنة التعديات.
وشدد سمو الأمير مشعل بن ماجد، على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية وحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك مع متابعة سموه الشخصية بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.