شكرا لمتابعة خبر عن محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء بمحافظة جدة.

وجاء ذلك بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية: أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، لجنة التعديات.

وشدد سمو الأمير مشعل بن ماجد، على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية وحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك مع متابعة سموه الشخصية بهذا الشأن.