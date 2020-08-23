شكرا لمتابعة خبر عن "هدف" يكشف حقيقة "بائع الشاهي" : "عمل بمرتب 8000 ريال لكنه رحل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كشف صندوق الموارد البشرية "هدف"، حقيقة "بائع الشاهي" الحاصل على ماجستير لكنه لم يجد وظيفة له، والذي نشرت "صدى" مقطع له بزي التخرج ويشتكي من عدم التوظيف.

وأوضح "هدف" ، أنه تم التواصل ولقاء الشاب لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

Advertisements

وأضاف أنه اتضح وفقاً للسجلات الادارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية.

وتابع: " تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف لـ 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها " .