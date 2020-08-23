شكرا لمتابعة خبر عن مكة تسجل أعلى إصابات بكورونا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تصدرت مدينة مكة المكرمة، المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس تصدرت مدينة مكة المكرمة، المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 65 إصابة جديدة. كما سجلت المدينة المنورة 61 حالة جديدة، وجازان 57، وجدة 52، وحائل 40، والرياض 40 . وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن بلوغ عدد حالات الإصابة (1109) حالة، وتعافي (1702) حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة تسجل أعلى إصابات بكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.