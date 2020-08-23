شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية يُشدد على استمرار ضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات. أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، إلى أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية. وأهاب بالمواطنين والمقيمين الاستمرار بالتدابير الوقائية، مشددًا على ضرورة لبس الكمامة في الأماكن العامة والتجمعات بشكل مستمر. وشدّد على الجهات الحكومية والخاصة بضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية.

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