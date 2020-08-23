شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» يقدم نصائح وقائية بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، نصائح وقائية تطبق في العمل وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين إلى الدوام.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل: لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض.

وكان الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة، و1702 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 280243 حالة تعافي، فيما سجلت 30 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3649 حالة.