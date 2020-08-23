شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: انقلاب حراري متأخر على عدة مناطق وأجواء معتدلة على المصايف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف خبير الأرصاد الأول، حسن كراني، عن حدوث انقلاب حراري متأخر، إذ ستكون عدة مناطق تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة حتى بداية سبتمبر.

وذكر "كراني"، أن هذه المناطق هي " أجواء الوسطى، الشرقية، الغربية، ومنطقة الربع الخالي " ، مضيفًا أن "الشمال وخاصة شمال غرب والمصايف يتمتعان بإعتدال حراري يميل للبرودة الليلية ليلا خاصة على المصايف"