شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: انقلاب حراري متأخر على عدة مناطق وأجواء معتدلة على المصايف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف خبير الأرصاد الأول، حسن كراني، عن حدوث انقلاب حراري متأخر، إذ ستكون عدة مناطق تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة حتى بداية سبتمبر.
وذكر "كراني"، أن هذه المناطق هي " أجواء الوسطى، الشرقية، الغربية، ومنطقة الربع الخالي " ، مضيفًا أن "الشمال وخاصة شمال غرب والمصايف يتمتعان بإعتدال حراري يميل للبرودة الليلية ليلا خاصة على المصايف"
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