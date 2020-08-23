شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تتيح "الاتصال المرئي" بين المستفيدين واللواء سليمان اليحيى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجوازات، أن خدمة "الاتصال المرئي" تتيح للمستفيدين التواصل المرئي مع مدير عام الجوازات، في جميع إدارات الجوازات بكافة مناطق المملكة.

وأكدت أنها تهدف إلى تحسين معايير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، عبر مختلف المنصات الرقمية.