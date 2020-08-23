شاهد: جورج وسوف يرد على تركي آل الشيخ

رد الفنان السوري جورج وسوف، على تغريدة عبر موقع "تويتر" لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

ورد جورج وسوف على مجاملة تركي آل الشيخ له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الله يديمك يا شيخ تركي... أبو ناصر الغالي.. عندما أقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (ابو وديع)".

وكان تركي آل الشيخ شارك مقطع لجورج وسوف في مرحلة الطفولة وهو يؤدي أغنية "يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي" للموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، وعلق على أداء وسوف قائلا: "أبو وديع كاريزما".

الجدير بالذكر ان الفنان جورج وسوف أحيا في شهر يوليو/ تموز أول حفل "اونلاين" له بسبب فيروس " كورونا " المستجد، والذي أذيع حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، وهو من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية وشركة "روتانا" للصوتات والمرئيات.