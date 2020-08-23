بالصور.. مدارس مكة تبدأ تسليم الكتب الدراسية للطلاب وسط إجراءات وقائية

استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ..
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد1442هـ.
وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس «قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين» سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب.
وأشارت إلى أن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على «تويتر» أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية.
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