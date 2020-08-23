في إطار استعدادت العام الدراسي الجديد..
أكدت مصادر لصحيفة «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بشأن الهاتف الاستشاري، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ١٤٤١-١٤٤٢.
وأوضحت المصادر أن هذا يأتي في ظل استمرار نظام التعليم عن بُعد، وتنفيذًا لبرنامج الهاتف الاستشاري الذي يحقق العديد من الأهداف التربوية.
وبحسب المصادر، طالبت الوزاره الاعتماد والتنويه عنه للطلاب وأولياء أمورهم والهيئة الإدارية والتعليمية من خلال حسابات المدارس على منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية sms؛ حيث سيتم استضافة عدد من المتخصصين في مجالات متعددة، وذلك في الأسبوع الأول من الساعه التاسعه صباحًا وحتى الثانية مساء.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: استضافة متخصصين في الهاتف الاستشاري بالتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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