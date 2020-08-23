مصادر لـ«عاجل»: استضافة متخصصين في الهاتف الاستشاري بالتعليم

أكدت مصادر لصحيفة «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بشأن الهاتف الاستشاري، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ١٤٤١-١٤٤٢.

وأوضحت المصادر أن هذا يأتي في ظل استمرار نظام التعليم عن بُعد، وتنفيذًا لبرنامج الهاتف الاستشاري الذي يحقق العديد من الأهداف التربوية.

Advertisements

وبحسب المصادر، طالبت الوزاره الاعتماد والتنويه عنه للطلاب وأولياء أمورهم والهيئة الإدارية والتعليمية من خلال حسابات المدارس على منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية sms؛ حيث سيتم استضافة عدد من المتخصصين في مجالات متعددة، وذلك في الأسبوع الأول من الساعه التاسعه صباحًا وحتى الثانية مساء.

اقرأ أيضًا:

وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات في أول أيام عودة الدراسة

اليوم.. عودة أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة لاستئناف الدراسة