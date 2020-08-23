توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وشركة نيوم

وقعت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة مع شركة نيوم.

وجرى التوقيع خلال مؤتمر صحفي ومثل الجانبين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

وفي وقت سابق أرست شركة نيوم عقدًا مع شركة الإنشاءات العالمية الرائدة «بكتل» لتصميم وتطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية الرئيسية في منطقة نيوم، ومن بينها تطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة تنقل متقدمة تتسم بكفاءة اتصالية عالية تشمل جميع المرافق الخدمية المصاحبة للربط بكل سلاسة بين مدن نيوم الإدراكية التي سيتم إنشاؤها.

ومنحت نيوم العقد لشركة «بكتل» كمدير تنفيذي لإدارة المشروع، وبموجبه ستعمل الشركة المتخصصة على توفير خدماتها وخبراتها الواسعة في تخطيط وتنفيذ أحدث مشروعات شبكات النقل المتقدمة على مستوى العالم وأكثرها تطورًا إلى جانب الكثير من المشروعات الأخرى.

Advertisements

وكان وزير الطاقة، أكّد أنّ الطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2020، حاثًا أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها على تعزيز الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تهدف إلى دعم الأسعار.

وأشار خلال اجتماع لمجموعة أوبك+، لمراجعة مستويات الالتزام بخفض الإنتاج إلى أنه استنادًا إلى متوسط توقعات من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، تشير التقديرات إلى أنَّ العالم سيصل إلى حوالي 97% من طلب النفط في فترة ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع.

اقرأ أيضًا:

وزير الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيعود إلى ما قبل كورونا في الربع الرابع من 2020

وزير الطاقة: «أوبك+» حقق مستويات امتثال غير مسبوقة بعد الاتفاق على أكبر خفض في التاريخ

وزير الطاقة: ثقة خادم الحرمين وولي العهد مكنتنا من اتخاذ القرار الصائب

