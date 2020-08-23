باركود لتسليم الكتب المدرسية لطلاب ابتدائية العرفاء

ضمن الطرق والاحترازات الصحية للوقائية من فيروس كورونا ولسلامة الطلاب وبعيداً عن الطرق التقليدية، نفذت مدرسة العرفاء الابتدائية طريقة إلكترونية باستخدام الباركود الخاص لكل طالب، الذي أرسل في وقت سابق على أجهزة الجوال الخاصة بولي أمر الطالب.

ومن خلال هذه الطريقة يمرر ولي الأمر أو الطالب جهاز الجوال على القارئ، الذي يؤكد للطاقم الإداري بالمدرسة استلام الطالب للكتب الدراسية.

وقد خصص ثلاثة مسارات لاستلام الكتب الدراسية، وكان هنالك نقطة فرز في مدخل المدرسة بها المعقمات والكمامات تعطى لمن لم يرتديها، كما توضح لولي الأمر والطالب المسار المخصص لاستلام كتبه الدراسية.

فيما وقف مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد بن عبدربه المورقي، اليوم الأحد، على تنفيذ الطريقة الإلكترونية بالمدرسة، وقدم شكره لقائدها محمد بن طلق القرشي وجميع منسوبيها على تنفيذهم الطرق والاحترازات الصحية للطلاب ووقايتهم من انتقال فيروس كورونا.