الفيصل يتابع خطط خدمات المياه وسير مشاريعها

وتضمن العرض الذي قدمه المهندس الغامدي مبادرات إقفال وتخفيف الاعتماد على صهاريج المياه، ورفع كفاءة الشبكات الذي أطلقته الشركة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وستبدأ بمحافظة القنفذة، وكذلك الانتهاء من مشاريع مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بمحافظة رابغ، والبدء بتنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي بالليث والقنفذة، وعدد آخر من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.
وتطرق الغامدي خلال اللقاء إلى مشروع ربط عقارات الواجهة البحرية بخدمات الصرف الصحي للقضاء على التلوث، ليتم الانتهاء من ربط جميع العقارات والأبراج القائمة على كورنيش جدة الأوسط خلال ستة أشهر، لما له من أهمية بالغه للقضاء على التلوث.
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