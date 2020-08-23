أمير مكة يستقبل مديري شرطة جدة والطائف

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرا شرطة الطائف وجدة المعينان حديثا. وهنأ الفيصل مدير شرطة محافظة الطائف العميد عثمان اليوسف، والعميد سليمان الطويرب مدير شرطة محافظة جدة بمناسبة تعيينهما، سائلا الله لهما التوفيق في مهام عملهما.

من جهتهما، عبر العميد اليوسف والعميد الطويرب عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة مكة، سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.