السعودية اليوم / مدارس الشرقية تستقبل أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة



الدمام 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

عاد اليوم أكثر من 30500 معلم ومعلمة تابعين لمدارس إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لأداء رسالتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد عن بعد ، واستكملت مدارس المنطقة خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وفحص الحرارة .

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن مدارس إدارة التعليم في المنطقة الشرقية استكملت خطة توزيع الكتب الدراسية لنحو 428 ألف طالب وطالبة لنحو 1819 مدرسة ضمن إجراءات احترازية ووقائية ووفق جداول زمنية لاستلام الكتب للحد من الازدحام ،حيث يتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية و منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب حسب الموعد حيث وضعت كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي امر او طالب مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لايقل عن مترين كما يلزم منسوبو المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت

وبين أن المدارس حرصت على توفر معقمات الايدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب لضمان عملية التعقيم بعد كل استلام ، ووضعت الدليل الارشادي في أماكن بارزة ليتسنى للمستفيدين الاطلاع ولتطبيق كافة التدابير الوقائية .

// انتهى //

16:20ت م

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