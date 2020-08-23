السعودية اليوم / سمو أمير نجران يشيد بجهود الدفاع المدني في التعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة



نجران 04 محرم 1442هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني في التعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، وفي مواجهتها لحوادث هطول الأمطار وجريان السيول التي جرى تسجيلها نتيجة المنخفض الجوي في بحر العرب.

واستعرض سموه بالإمارة اليوم التقرير الإحصائي المصوّر عن الحالة، قدمه مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني، موضحًا ما جرى اتخاذه حيال الحالة، من بدء الاستعداد والتهيؤ إلى انتهائها، حيث كُثّفَت التوعية الوقائية، ونُشرت التنبيهات الجوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعُقدت لجنة فورية لإقرار خطة التعامل مع الأحداث، مع رفع درجة التنسيق والتكامل بين الدفاع المدني والجهات المعنية.

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15:39ت م

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