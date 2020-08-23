السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة



تبوك 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري.

وفي مستهل الاستقبال استمع سموّه لشرح عن الدليل الإرشادي التنظيمي لعودة التدريب بالمنشآت التدريبية بمنطقة تبوك وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها الإدارة في مختلف المنشآت التدريبية في منطقة تبوك في ظل التعليمات الواردة للإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية ذات الاختصاص عن جائحة

ونوه سمو أمير المنطقة بما يحظى به التعليم التقني والمهني من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيداً بما تقوم به إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة من جهود بارزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة وما تقدمه من برامج ومبادرات هادفة ومواكبتها لكل مراحل العمل خلال هذه الجائحة.

من جهته أعرب المدير العام للتدريب التقني والمهني عن تقديره لما استمع إليه من توجيهات سموه ودعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الإدارة، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

// انتهى //

15:09ت م

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تبوك 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري.وفي مستهل الاستقبال استمع سموّه لشرح عن الدليل الإرشادي التنظيمي لعودة التدريب بالمنشآت التدريبية بمنطقة تبوك وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها الإدارة في مختلف المنشآت التدريبية في منطقة تبوك في ظل التعليمات الواردة للإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية ذات الاختصاص عن جائحة كورونا المستجد كوفيد-١٩ .ونوه سمو أمير المنطقة بما يحظى به التعليم التقني والمهني من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيداً بما تقوم به إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة من جهود بارزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة وما تقدمه من برامج ومبادرات هادفة ومواكبتها لكل مراحل العمل خلال هذه الجائحة.من جهته أعرب المدير العام للتدريب التقني والمهني عن تقديره لما استمع إليه من توجيهات سموه ودعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الإدارة، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //15:09ت م0108

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