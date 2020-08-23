السعودية اليوم / أمانة عسير و بلدياتها تضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا



أبها 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

حررت أمانة منطقة عسير و البلديات التابعة لها أمس 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تلك المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها، والتي شملت عدد من الأسواق و المنشآت التجارية التي لم تطبق البروتوكولات البلدية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل كامل ، مهيبا بالمواطنين والمقيمين الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

15:03ت م

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أبها 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسحررت أمانة منطقة عسير و البلديات التابعة لها أمس 29 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تلك المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها، والتي شملت عدد من الأسواق و المنشآت التجارية التي لم تطبق البروتوكولات البلدية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل كامل ، مهيبا بالمواطنين والمقيمين الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //15:03ت م0101

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