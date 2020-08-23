شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية لـ ”الخليج 365”: جهات أمنية منوط بها ضبط مخالفات «لائحة التجمعات» والان نبدء بالتفاصيل

قال ممثل وزارة الداخلية أن هناك جهات أمنية خاصة هى المنوطة بضبط مخالفات لائحة الحد من التجمعات . وأضاف في رده على سؤال "اليوم" في المؤتمر الصحفي اليومي عن "كورونا" :وكذلك هناك جهات حكومية هي المشرفة على القطاع الخاص فيما يقع تحت اختصاصها وهى التى تتولي ضبط هذه المخالفات والعمل على الحدد منها .

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