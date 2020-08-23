182 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 244

2020-08-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 182 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 57 إصابة، وبيش 35 إصابة، وصامطة 30 إصابة، وأبو عريش 27 إصابة، والعيدابي 11 إصابة، وأحد المسارحة 9 إصابات، والريث 7 إصابات، وصبيا إصابتين، والطوال إصابتين.

Advertisements

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من فيفاء، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 244 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتين وفاة في كل من صبيا، والدرب.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 9275 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 6725 حالة، وبلغ عدد الوفيات 107 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2443 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 307479 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 280143 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3649 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 23687 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1644 حالة.

شارك الخبر







