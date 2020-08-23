- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 182 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 244 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
182 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 244
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 9275
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 182 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 57 إصابة، وبيش 35 إصابة، وصامطة 30 إصابة، وأبو عريش 27 إصابة، والعيدابي 11 إصابة، وأحد المسارحة 9 إصابات، والريث 7 إصابات، وصبيا إصابتين، والطوال إصابتين.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من فيفاء، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 244 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتين وفاة في كل من صبيا، والدرب.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 9275 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 6725 حالة، وبلغ عدد الوفيات 107 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2443 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 307479 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 280143 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3649 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 23687 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1644 حالة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 182 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 244 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.