السعودية | الأمن البيئي يضبط مخالفين لأنظمة الصيد داخل محميات

شكرا لقرائتكم الأمن البيئي يضبط مخالفين لأنظمة الصيد داخل محميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، عدداً من المخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد من المواطنين والمقيمين بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وفي محمية الملك عبد العزيز الملكية، بحوزتهم 4 بنادق هوائية، و908 طلقات، و11 طائراً تم اصطيادها، وتم تحرير محاضر ضبط مخالفات صيد بدون ترخيص بحق المخالفين.

وأهاب المتحدث المالكي، بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات ستواصل مهامها في مراقبة مواقع الطيور المهاجرة وضبط من يخالف أنظمة ولوائح الصيد وإحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية الأسبوع الماضي، مخالفين اثنين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز الملكيتين في منطقة الرياض، حيث تم ضبط المخالف الأول وبحوزته بندقية هوائية غير مرخصة و22 طائرًا تم اصطيادها في محمية الملك خالد الملكية في الثمامة، كما ضُبط مخالفٌ آخر للصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية في شعيب الطيري، وبحوزته بندقيتان هوائيتان و531 طلقة و12 طائرًا اصطادها، وقد تمت مصادرة البنادق الهوائية، وتحرير محضري ضبط مخالفتي صيد بحقهما.