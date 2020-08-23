السعودية | السعودية: 1109 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 1702

شكرا لقرائتكم السعودية: 1109 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 1702 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما توفي 30 شخصاً وتعافى 1702، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (280,143) حالة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "استطعنا العودة بحمد الله بالحذر الكافي الذي جعلنا بحالة استقرار". وأضاف: "من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل: (لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض).

وتابع: "أكثر من 40 (بروتوكولاً) موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، بالإمكان مراجعتها عبر الموقع http://covid19awareness.sa

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وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، قال الجمعة، خلال مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" إن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، مشيرا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.

وتابع: "حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وأضفنا خلال الشهور الماضية أكثر من 3500 سرير عناية مركزة في العديد من المستشفيات".

وأشار الوزير السعودي إلى أن أحد أسباب تجاوز إصابات كورونا في المملكة حاجز الـ300 ألف حالة هو توفر الفحص للجميع، حيث يصل عدد الفحوصات اليومية إلى 70 ألف فحص.