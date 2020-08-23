، روسيا .. هذا هو موعد وحجم إنتاج لقاح "كورونا" شهريًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المقرر بدء تجربته على نطاق واسع الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصناعة الروسي دنيس مانتوروف، الأحد، أن بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني جرعة شهريًا من لقاحها المحتمل المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحلول نهاية العام الجاري.

ووفقًا لوكالة الإعلام الروسية، سيزيد الإنتاج تدريجيًا إلى 6 ملايين جرعة شهريًا.

ومن المقرر أن تبدأ روسيا تجربة اللقاح، الذي طوره معهد "جماليا" في موسكو، على نطاق واسع، الأسبوع المقبل.روسيا فيروس كورونا الجديد