، مع التحذير البريطاني الخطير.. 3 ملامح كبرى لمستقبل كورونا في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - موجة ثانية فقط أم تطعيم موسمي؟

كشف تقرير عن ثلاثة أمور أساسية عن مستقبل كورونا في بريطانيا وربما في العالم؛ فيما أصدر عضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ في بريطانيا، البروفيسور سير مارك والبورت، تحذيرًا خطيرًا من بقاء فيروس كورونا المستجد إلى الأبد؛ مرجحًا أن يحتاج الناس للقاحات منتظمة ضد "كوفيد 19".

* تطعيم موسمي ضد كورونا

وحسب موقع قناة "الحرة"، قال "والبورت" في حديث إذاعي نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ستكون هناك حاجة للتطعيم المتكرر ضد المرض الجديد تمامًا كالإنفلونزا الموسمية؛ لكن هذا لن يقضي على الفيروس".

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا ارتفاعًا جديدًا في نسبة الإصابات بالفيروس التاجي، بعد أن وصلت الإصابات المؤكدة لأكثر من 320 ألف حالة.

ولم يستبعد والبورت أن تشهد بريطانيا حالة إغلاق جديدة، إذا ما ارتفعت نسبة الإصابات بشكل أكبر وخرج الفيروس عن السيطرة؛ مشيرًا إلى إمكانية تلافي هذا الشيء بزيادة عدد الفحوصات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد استبعد تمامًا فرضية الإغلاق الثاني في تصريحات له قبل شهر.

* تنتهي الجائحة خلال عامين

وتأتي تصريحات البروفيسور والبورت، في الوقت الذي قال فيه رئيس منظمة الصحة العالمية: إنه يأمل أن تنتهي جائحة الفيروس التاجي في غضون عامين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن التغلب على الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918، استغرق عامين؛ لكنه يأمل أن تنتهي الجائحة في وقت أقصر، مع التقدم التكنولوجي.

* الإجراءات الحاسمة تمنع ذروة ثانية

من جهته، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: إن الحاجة لتدخّل قوي عبر إجراءات حاسمة؛ يمكن أن يمنع ذروة ثانية من المرض، ويبقي الفيروس تحت السيطرة.

وحذّرت المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ من تزايد معدلات الإصابة بالفيروس القادم من الصين، في بريطانيا، إلى معدل أكبر من المعدل الخطر.

وتأتي هذه التحذيرات بعد ساعات من دراسة حكومية جديدة تكشف عن انخفاض عدد الحالات، وقبل دخول الخريف والشتاء الذي من الممكن أن يرفع من نسبة تفشي الفيروس.فيروس كورونا الجديد