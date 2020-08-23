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أفاد مسؤول بالحكومة السودانية اليوم (الأحد)، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.
وأحجم المسؤول السوداني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة "بومبيو"، وفقاً لـ"رويترز".
ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أهم أولويات المجلس الانتقالي الحاكم، الذي يضم عسكريين ومدنيين وحكومة التكنوقراط التي تعمل تحت سلطته.
ويعود إدراج السودان، الذي يعاني أزمة اقتصادية شديدة، على القائمة إلى عام 1993 وهو ما يجعله غير مؤهل لتخفيف ديونه، والحصول على تمويل من مقرضين دوليين.
وذكر مصدر كبير بالحكومة الأسبوع الماضي أنه من المتوقع إحراز تقدم كبير في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 03:30 PM
الرفع من قائمة الإرهاب على رأس الأولويات
أفاد مسؤول بالحكومة السودانية اليوم (الأحد)، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.
وأحجم المسؤول السوداني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة "بومبيو"، وفقاً لـ"رويترز".
ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أهم أولويات المجلس الانتقالي الحاكم، الذي يضم عسكريين ومدنيين وحكومة التكنوقراط التي تعمل تحت سلطته.
ويعود إدراج السودان، الذي يعاني أزمة اقتصادية شديدة، على القائمة إلى عام 1993 وهو ما يجعله غير مؤهل لتخفيف ديونه، والحصول على تمويل من مقرضين دوليين.
وذكر مصدر كبير بالحكومة الأسبوع الماضي أنه من المتوقع إحراز تقدم كبير في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.
، "بومبيو" يزور السودان خلال الأيام المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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