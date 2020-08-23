شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 مخالف بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارة الأمن والسلامة ببلدية الخبر 21 مخالف في الكورنيش والواجهة البحرية تنوعت مخالفاتهم مابين اشعال النار والدخول بالدراجات النارية.

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