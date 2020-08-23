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ابتكار مذهل من Google Duo يتفوق به على WhatsApp
ميزة ضخمة للصم وضعاف السمع
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أضاف تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp عددًا كبيرًا من المميزات الخاصة به خلال العام الماضي لكن هناك ميزة أخرى من خدمة مراسلة منافسة تحتاج بشدة إلى أن تكون على رأس قائمة المهام الخاصة بالتطبيق المملوك لـ فيسبوك.
وبحسب موقع express.co.uk أضاف Google Duo، تطبيق مكالمات الفيديو لشركة البحث العملاقة، ميزة مبتكرة مهمة للغاية، حيث سيتمكن المستخدمون من قراءة الرسائل الصوتية داخل التطبيق.
وهذا يعني أنه عند تشغيل الرسائل الصوتية والمرئية المرسلة داخل التطبيق المتوفر على كل من نظامي التشغيل أندرويد و iOS، سيتمكن المستخدم من قراءة محتوى الرسالة الصوتية عن طريق ميزة الـ Caption التي يتم تفعيلها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي الذكية من قوقل.
وبذلك ستتمكن من تشغيل رسالة فيديو من صديق حتى لو كنت في مكان صاخب بدون سماعات الرأس وستظهر لك الترجمة المرئية مثل تلك الموجودة على منصة يوتيوب، ويمكنك كذلك قراءة الرسالة الصوتية دون إيقاف الموسيقى الخاصة بك.
وبالطبع فإن هذه الميزة لها فوائدها الهائلة والضخمة على المستخدمين الصم أو ضعاف السمع، وهو ما يجعل Google Duo أكثر سهولة في الاستخدام من بعض منافسيه.
وللأسف، لم تضف قوقل القدرة على نسخ الترجمة المرئية في الوقت الفعلي أثناء مكالمة فيديو، ومع ذلك، يبدو أن هذه هي الخطوة التالية للخاصية.
تحديثات WhatsApp الأخيرة:
ويُذكر أن WhatsApp عمل في الفترة الأخيرة على إضافة العديد من المميزات بما في ذلك إمكانية إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريعة QR، وإتاحة تشغيل الوضع المظلم على إصدار سطح المكتب، كما يعمل أيضًا في الوقت حالي على ميزة طال انتظارها من المستخدمين وهي تشغيل التطبيق عبر أكثر من جهاز في وقت واحد.
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