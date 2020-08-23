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ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد بحوزتهم 4 بنادق و908 طلقات
في محميتين ملكيتين بالرياض
متابعات الخليج 365 - واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عدداً من المخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض.
تفاصيل ضبط مخالفي أنظمة الصيد
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 مخالفين للأنظمة من المواطنين والمقيمين بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وفي محمية الملك عبد العزيز الملكية، بحوزتهم 4 بنادق هوائية، و908 طلقات، و11 طائراً تم اصطيادها، وتم تحرير محاضر ضبط مخالفات صيد بدون ترخيص بحق المخالفين.
التقيد بالأنظمة والتعليمات
وأهاب المتحدث المالكي، بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات ستواصل مهامها في مراقبة مواقع الطيور المهاجرة وضبط من يخالف الأنظمة واللوائح وإحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.
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