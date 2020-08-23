، من أسرار الطائرات.. لماذا يأكل الطيار طعامًا يختلف عن مساعده والركاب؟! ،

محمد بن مسعود - الدمام - أول وجبة على الطائرات كانت في عام 1919

خرجت أول وجبة طعام على متن رحلة جوية في 11 أكتوبر 1919 على متن رحلة هاندلي- بايج بين لندن وباريس، وكانت الوجبة مُحَضّرة مسبقًا، أما أول مطبخ على طائرة فكان في العام 1936؛ وذلك على متن طيران يونايتد إيرلاينز.

أما الفيلم الأمريكي الكوميدي الساخر "الطائرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وعالج قصة تعرّض المسافرين للتسمم جراء تناولهم وجبة ملوثة على متن الطائرة، وبالتأكيد تُعَد سلامة المسافرين في الطائرات من الأمور الهامة للغاية؛ لكن الفيلم كشف الإجراءات الخاصة بسلامة الطيارين تحت أي ظرف من الظروف، وإحداها عدم تقديم وجبة الطعام نفسها للطيار ومساعده وباقي أفراد الطاقم، ووجوب أن تكون الوجبة مختلفة عن طعام الركاب، ووجبة كل طيار مختلفة عن الآخر.

وفق صحيفة "التليغراف" البريطانية؛ فإن هذا الأمر وارد في الحسبان بالنسبة للعديد من شركات الطيران؛ ولذلك فإن شركة مثل "فيرجين أتلانتيك" تقول إن من الضروري على الطيار أن يتأكد من أن تكون وجبته مختلفة عن وجبة مساعده.

وتضيف الشركة أنه في حال طلب الطيار ومساعده الوجبة نفسها؛ فإن على الطاقم أن يلفت انتباههم إلى هذا الأمر، وعلى الطيار أن يؤكد الطلب أو يرفضه.

ومع ذلك، وفي حال أكد الطعام نفسه؛ فهناك زمن آمن؛ وهو ما يطلق عليه اسم "شبكة الأمان"، وينص على تناول الطيار ومساعده وجبتيهما في وقتين مختلفين، بحسب "فيرجن"، وسبب ذلك هو احتمال تلوث أو تسمم الطعام؛ إذ في حال تناول الطيار الوجبة الملوثة فسوف تظهر عليه الأعراض قبل أن يتناول مساعده وجبته؛ وبالتالي يتفادى احتمال حدوث ما لا يحمد عقباه.

أما شركة إيروفلوت الروسية، فتشدد على ضرورة عدم تناول الوجبة نفسها بين الطيار ومساعده والطاقم، وهذا الأمر جزء من اللوائح داخل الشركة.

الأمر نفسه ينطبق على شركة بريتيش إيرويز؛ ففي فبراير 1975 تَسَمّم 196 مسافرًا على متن الخطوط اليابانية أثناء رحلة بين طوكيو وباريس، بعد تناولهم وجبة الطعام الملوثة على الطائرة، وعندما توقفت الطائرة في مطار كوبنهاغن لإعادة تعبئة الطائرة بالوقود، تم نقل 143 مسافرًا للعلاج في المستشفيات الدانماركية، وبالصدفة البحتة لم يتناول الطياران تلك الوجبة، فهبط بالطائرة بسلام.

ويقول الطيار الأمريكي ستيف ديربي في تصريح لموقع كاورا: "لا أشك في سلامة ونظافة المطابخ؛ لكن ما إن تخرج الوجبة من المطبخ، وتصل إلى الطائرة؛ فإنه يتم حفظها في درجة التجمد، ونادرًا ما يتحقق ذلك؛ إذ إن درجة البرودة تتراوح بين 10 و21 درجة مئوية؛ بينما المطلوب أن تصل إلى 5 درجات مئوية"؛ مشيرًا إلى أنه يتناول طعامه قبل انطلاق في الرحلة.