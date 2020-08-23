محمد بن مسعود - الدمام - 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 02:52 PM لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية "وزير البلديات" يصدر قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" "وزير البلديات" يصدر قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.

وتضمن القرار نقل مهام "إدارة التطوع البلدي" من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة.

وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.

وتضمن القرار تكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف على "إدارة المشاركة المجتمعية". الكلمات المفتاحية ، "وزير البلديات" يصدر قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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